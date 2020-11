Continuano a circolare con insistenza le voci su un possibile interesse dell’Inter per Calhanoglu del Milan, in scadenza di contratto a giugno

Non accennano a placarsi, complice anche la pausa per gli impegni della Nazionale, le indiscrezioni sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco è in scadenza di contratto col Milan nel giugno prossimo, ma le trattative per il prolungamento sono complicate. C’è una distanza importante tra domanda e offerta: i rossoneri sarebbero pronti ad accordare al numero 10 3.5 milioni di euro a stagione più bonus, mentre la richiesta si aggira sui 6.5/7 milioni. Questa situazione non fa altro che dare il la ad un ridda di voci. L’ex Bayer Leverkusen è stato accostato alla Juventus e all’Inter, soprattutto in vista dell’estate 2021 quando, se non si arriverà alla fumata bianca, si libererà a parametro zero. E se per quanto riguarda i bianconeri, sempre molto attenti a queste situazioni, le voci diventano sempre più insistenti, appare difficile vederlo in nerazzurro, anche per una questione tattica. Il modulo di Antonio Conte non prevede la presenza di un calciatore con quelle caratteristiche, non a caso Christian Eriksen sta faticando moltissimo a trovare spazio e potrebbe addirittura partire nel gennaio prossimo, se dovesse arrivare una proposta soddisfacente. È di questo parere anche il giornalista Gian Luca Rossi: “Ci sono giocatori accostati all’Inter più per volontà dei procuratori che per interesse – le sue parole a ‘Top Calcio 24’ – Penso, per esempio, a Kessie. Che possa piacere non lo escludo, ma Conte vuole Kante. Il resto sono tutte alternative. Che possa trovare più utile Calhanoglu di Eriksen mi pare difficile, non trova utili entrambi. All’Inter Eriksen guadagna 7.5 milioni di euro, non credo che lo venda per darne 6 a Calhanoglu”.

