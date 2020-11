Rischio esonero per Iachini dopo il pareggio della Fiorentina, attesa la decisione di calciomercato in Serie A

Ore decisive per il futuro della Fiorentina. L’inizio di stagione singhiozzante non è gradito dalla dirigenza, che ormai da settimane sta facendo valutazioni sull’operato di Beppe Iachini, approdato da quasi un anno e ora messo in discussione. Tre sconfitte, due pareggi e due sole vittorie in sette giornate di Serie A non sono numeri eccezionali e prospettano un’altra stagione anonima per la società di Commisso, che dunque potrebbe correre ai ripari: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Fiorentina, Prandelli in pole per il dopo Iachini

Alla ripresa degli allenamenti prevista domani, riporta il ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe essere chiara la decisione di Commisso sul futuro di Iachini. Nelle ultime ore si sarebbero verificati costanti contatti anche con il Dg Barone. In caso di esonero di Iachini in pole c’è Prandelli, che avrebbe già fatto arrivare la sua disponibilità al ritorno in viola. La Fiorentina, nell’ultima giornata di campionato, ha pareggiato senza gol in casa del Parma.

