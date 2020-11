Calciomercato Fiorentina, dal futuro alle dimissioni: l’annuncio di Iachini

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani sarà di scena a Parma in una gara che dirà molto del futuro di Iachini

Alla vigilia di Parma-Fiorentina gara che si giocherà domani sera al ‘Tardini’, ha parlato in conferenza stampa il tecnico viola Beppe Iachini in conferenza stampa smentendo anche le voci sulle sue dimissioni: “Non è vero che la dirigenza ha chiesto le mie dimissioni: vogliamo uscire fuori da una situazione difficile che si è creata fin da subito. Potevamo avere qualche punto in più e abbiamo avuto fin da questo inizio anomalo di campionato delle difficoltà: abbiamo pagato dazio con infortuni e mancanza di serenità. Noi però siamo tutti professionisti, la vicinanza della proprietà c’è stata: io non ho mai guardato ai soldi, lo avrei fatto ieri di dimettermi se avessi percepito un brutto clima attorno a me da parte del club o dei giocatori. Siamo la squadra che tira di più in area di rigore, dobbiamo continuare a lavorare e a far girare questa ruota”.

Iachini ha quindi continuato su Commisso: “Commisso mi è sempre stato vicino, quando abbiamo ripreso dopo il lockdown le voci su di me c’erano: mi dispiace perché se ci fosse stato un clima così difficile, non sarei rimasto oppure non si sarebbe giudicato in modo positivo il mio operato”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Panchina Fiorentina, da Mazzarri a Sarri ecco tutti i nomi per il post Iachini

Calciomercato Fiorentina, esonero Iachini: Sarri dopo un traghettatore