Dialoghi in corso tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz e non solo. Il club presieduto da Florentino Perez mette sul piatto uno scambio clamoroso

Confermate le indiscrezioni di Calciomercato.it, il Milan ha riavviato un filo diretto col Real Madrid per tentare il riscatto di Brahim Diaz che è arrivato alla corte di Pioli la scorsa estate con la semplice formula del prestito. Lo scorso 22 ottobre abbiamo scritto che in sede di chiusura dell’operazione, il club targato Elliott strappò una promessa a quello madrileno, ovvero quella di riparlarne nel corso della stagione come del resto sta avvenendo. Florentino Perez è restio a privarsene a titolo definitivo, ma il ragazzo si trova molto bene a Milano e non esclude una seconda annata al Milan. Alla fine le due società potrebbero accordarsi per il prolungamento del prestito, aprendo la negoziazione per un diritto di riscatto che – va sottolineato – Maldini e soci avrebbero voluto sin dall’inizio.

Calciomercato Milan, Real a sorpresa: Isco per un big rossonero

Il dialogo per Brahim Diaz, stando a indiscrezioni di calciomercato, avrebbe incoraggiato le ‘Merengues’ a tentare un’operazione di scambio che avrebbe del clamoroso. Gli spagnoli metterebbero sul piatto il cartellino di Alarcon Isco, fantasista spagnolo ai margini della squadra di Zidane e tornato nel mirino della Juventus complice la grande stima nei suoi confronti da parte di Andrea Pirlo. Isco la pedina di scambio per arrivare a uno tra Theo Hernandez e Ismael Bennacer, in particolare al primo che a Madrid si sono sicuramente pentiti di aver venduto per ‘soli’ (col senno di poi) 20 milioni di euro.

Milan tuttavia molto riluttante poiché non vuole privarsi di nessuno dei due ed Isco guadagna tanto, circa 7 milioni di euro a stagione, seppur allo stesso tempo stuzzichi non poco come eventuale sostituto di Calhanoglu, col quale ci sono difficoltà per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

