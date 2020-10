Calciomercato Milan, niente rinnovo con l’Arsenal | Può arrivare a gennaio

Dalla Spagna rivelano che Mustafi non avrebbe intenzione di rinnovare con l’Arsenal e vorrebbe partire a gennaio: ha l’offerta del Milan

Prosegue l’idillio fra Stefano Pioli ed il Milan: anche contro la Roma, nonostante le assenze dell’ultima ora per il Covid-19, è arrivata un’altra prestazione convincente. Unica pecca, quel reparto difensivo che appare sempre incompleto. Non è un caso che nell’ultimo mercato i rossoneri hanno cercato fino all’ultimo momento di mettere le mani su un difensore centrale. Come ribadito da Gazidis nella video-conferenza ai soci, il Milan starà attento a possibili occasioni anche nel mercato di gennaio. Una di queste potrebbe essere sorta in casa Arsenal.

Calciomercato Milan, Mustafi non rinnova | Vuole partire a gennaio

Come rivelato da ‘todofichajes.net’, Shkodran Mustafi avrebbe rifiutato tutte le ultime proposte di rinnovo da parte dell’Arsenal e avrebbe intenzione di lasciare il club londinese nel mercato di gennaio. Fra le diverse offerte presenti sul tavolo dell’ex centrale della Sampdoria, inoltre, ci sarebbe anche quella del Milan. I rossoneri potrebbero riuscire ad arrivare a Mustafi per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Un prezzo di saldo dovuto al fatto che il contratto del 28enne tedesco andrà in scadenza il 30 giugno del 2021. Il centrale di esperienza per Stefano Pioli, quindi, potrebbe arrivare direttamente dai ‘Gunners’.

