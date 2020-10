Calciomercato Milan, Ibra insaziabile: arriva il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic non ha alcuna intenzione di smettere e giocherà con il Milan oltre i 40 anni. Lo svedese è fondamentale per i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic vuole continuare a stupire. Il bomber svedese che lo scorso 3 ottobre ha compiuto 39 anni non ha alcuna intenzione di fermarsi e non si pone limiti: lo scudetto è un sogno complicatissimo ma per l’ex Galaxy, che punta sempre al massimo, nulla è impossibile. Vuole crederci e finché i numeri gli daranno ragione non si fermerà.

La presenza di Ibrahimovic, che ha portato una mentalità vincente, è fondamentale dentro e fuori dal campo: da quando è arrivato, il Milan e i suoi giovani sono cresciuti in maniere esponenziale. Il primo posto in classifica, anche se si sono giocate solo cinque giornate, non è casuale, il club lo sa e non ha alcuna intenzione di rinunciare ad Ibra.

Difficilmente arriverà lo scudetto ma sarà importante lottare fino alla fine per un posto in Champions League. Il ritorno nella coppa che conta potrebbe favorire i rinnovi dei big, Calhanoglu e Donnarumma, e dare nuovi stimoli al campione svedese.

Secondo quanto riportato da QS in edicola stamani sono in arrivo il prolungamento del contratto di Ibrahimovic e del portiere italiano, entrambi gestiti da Mino Raiola.

