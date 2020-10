Milan, UFFICIALE: Baresi Vice Presidente Onorario

Franco Baresi nominato Vice Presidente Onorario del Milan. Ecco il comunicato ufficiale e le prime dichiarazioni dell’ex difensore rossonero

Franco Baresi è stato nominato Vice Presidente Onorario del Milan. A renderlo noto, attraverso un comunicato, apparso sul proprio sito ufficiale, è stato lo stesso club rossonero:

“AC Milan è lieto di comunicare la nomina di Franco Baresi a Vice Presidente Onorario del Club. Franco continuerà a mettere a disposizione del Milan la sua immensa esperienza calcistica, la sua passione e la sua visione del futuro, contribuendo a diffondere i valori distintivi del Club, rafforzandone la reputazione e mantenendo il legame emotivo con i tifosi rossoneri e gli appassionati di calcio di tutto il mondo”.

Le prime dichiarazioni a caldo di Baresi dopo la nomina: “Ringrazio la Società, il Presidente Scaroni e l’Amministratore Delegato Gazidis per questo nuovo incarico. Diventare il Vice Presidente Onorario del Club con cui ho trascorso tutta la mia carriera da calciatore e con cui ho anche intrapreso un percorso manageriale è un grande onore, che mi riempie di orgoglio. Sono felice di questo riconoscimento e, soprattutto, che la Società abbia pensato proprio a me per aggiungere un altro pezzo di futuro ad un glorioso blasone, per continuare a rimanere sempre il grande Milan”.

