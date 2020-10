Milan-Sparta Praga, Krunic: “Sento la fiducia di club e mister”

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League, Milan-Sparta Praga, ha parlato Rade Krunic

“Il fatto di essere subentrato in diverse occasioni e di aver giocato anche titolare mi fa sentire la fiducia del club e del mister”. Così Rade Krunic, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Sparta Praga. Per i rossoneri un’opportunità importante di portarsi a +6 sui cechi nel girone, dopo la bella vittoria di Glasgow di sette giorni fa. “L’anno scorso ho avuto tanti infortuni, ma la società e il mister hanno fatto vedere di credere in me. Giocare trequartista mi piace, ad Empoli giocavo lì. Penso di essere più una mezz’ala, ma posso far bene sia trequartista che mediano. Mi interessa fare solo il bene del Milan”.

Sulla gara contro lo Sparta: “Ci attende una gara difficile contro una buona squadra. A differenza che in Italia, non conosciamo così bene i nostri avversari, ma ci prepareremo bene per conoscerli al meglio. Dovremo prepararci bene”. Su Pioli: “Lo ringrazio. Ha fiducia in me. Mi chiede tanto, ma mi ha saputo dare fiducia. Se sono qui è anche per merito suo”.

