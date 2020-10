La società di Porto Alegre vuole il centrocampista dei blucerchiati. Previsti nuovi contatti

Il Gremio insiste per Ramirez. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il club brasiliano è fortemente intenzionato ad ingaggiare il centrocampista blucerchiato, seguito in estate anche dal Torino di Giampaolo. Ma la trattativa non si preannuncia affatto facile e non basterà al club di Porto Alegre avvicinarsi alla richiesta di 5 milioni di euro per la fumata bianca. Ballano, infatti, ancora dei soldi relativi alle commissioni pretese da alcuni intermediari coinvolti nell’affare. Il tempo per i nuovi contatti comunque non mancherà: il calciomercato in Brasile è ancora aperto.

