Dopo la Lazio, la Sampdoria di Ranieri rifila tre gol anche all’Atalanta

Continua a stupire la Sampdoria. Dopo il 3-0 alla Lazio, la squadra di Ranieri batte a domicilio per 3-1 anche l’Atalanta di Gasperini. I blucerchiati vanno subito in vantaggio grazie al gran sinistro del solito Quagliarella, che a fine primo tempo si fa parare un rigore da Sportiello. Nella ripresa Thorsby firma il momentaneo 2-0 e Zapata la riapre su calcio di rigore, ma sono vani gli ultimi tentativi dei padroni di casa. Nel recupero arriva anche il tris di Jankto che chiude definitivamente la partita. Terza vittoria consecutiva per la Samp che raggiunge così proprio i bergamaschi in classifica a quota 9 punti.

ATALANTA-SAMPDORIA 1-3: 13′ Quagliarella (S), 59′ Thorsby (S), 80′ rig. Zapata (A), 90’+1 Jankto (S)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Sassuolo*** 11, Sampdoria*** 9, Atalanta*** 9, Napoli** 8, Juventus 8, Inter 7, Roma 7, Verona 7, Benevento 6, Fiorentina 4, Cagliari 4, Spezia 4, Lazio 4, Genoa* 4, Bologna 3, Udinese 3, Parma 3, Crotone 1, Torino 1.

* una partita in meno

** un punto di penalizzazione

*** una partita in più