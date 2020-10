Calciomercato Juventus, pericolo Manchester United | Affare da 100 milioni

Non solo il calciomercato Juventus su Adama Traore, talento del Wolverhampton seguito anche dal Manchester United

Concorrenza folta per Adama Traore, talento spagnolo del Wolverhampton. Classe 1996, si tratta di un jolly offensivo dotato di grande velocità, esplosività e qualità tecniche. Le sue buone prestazioni in Premier League non sono passate inosservate agli occhi della Juventus ma nemmeno agli osservatori internazionali. Così su di lui ormai da mesi ci sono anche Barcellona, Liverpool e Manchester City. Di recente ci sarebbe stato erò un inserimento del Manchester United, pronto a sfidare i cugini e le altre pretendenti: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, United su Traore: le ultime

La richiesta del Wolverhampton per Adama Traore, scrive il ‘Daily Mail’, sarebbe di circa 90 milioni di sterline (quasi 100 milioni di euro) e il Manchester United starebbe mostrando interesse al suo acquisto. Per la Juventus, da tempo alla finestra, si tratta di una rivale in più nella corsa al giocatore. Una rivale ricca e pronta allo ‘sgambetto’.

