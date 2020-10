La Juventus insiste per Aouar, ma il Lione chiede almeno 50 milioni di euro. Ramsey potrebbe fare posto al francese nello scacchiere di Pirlo

La Juventus non smette di guardare con attenzione ad Houssem Aouar. Il talento del Lione è sempre nei piani della dirigenza bianconera e di Fabio Paratici, che nell’ultima finestra estiva è stato a lungo sondato dal club campione d’Italia. Troppo le alte però le richieste dell’Olympique, che per il suo gioiello chiede almeno 50 milioni di euro.

La Juve ci riproverà in futuro riporta ‘Tuttosport’, anche se la concorrenza non manca per i bianconeri ad iniziare da Arsenal e PSG. La ‘Vecchia Signora’ è comunque in buoni rapporti con il sodalizio del presidente del Lione Aulas dopo la cessione in prestito di De Sciglio ai francesi, un’operazione che potrebbe fare da trampolino al nuovo assalto per Aouar da parte della Juventus. A Torino il 22enne nazionale di Deschamps potrebbe prendere il posto di Ramsey in caso di partenza del gallese o giocarsi una maglia da titolare nel ruolo con l’ex Arsenal.