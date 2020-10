Calciomercato Juventus, cessione Ronaldo: l’affare coinvolge Mbappé

Il PSG potrebbe fiondarsi su Cristiano Ronaldo una volta ceduto Mbappé al Real Madrid: le novità sull’attaccante della Juventus

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a causare rumors di calciomercato. La Juventus, secondo varie indiscrezioni, starebbe valutando di concludere anzitempo il rapporto con il portoghese a causa del suo stipendio da 30 milioni netti, insostenibile con la crisi che stiamo vivendo. E il club che sta pensando al suo acquisto è ancora il PSG.

Già nei giorni scorsi si era parlato di qualche contatto estivo tra i parigini e l’agente Jorge Mendes, ed oggi ‘L’Equipe’ ha svelato nuovi dettagli sulla possibile strategia.

I francesi hanno grandi dubbi sulla permanenza di Kylian Mbappé nel 2021: l’attaccante flirta da tempo col Real Madrid, che non ha fatto investimenti in questo mercato proprio in vista del possibile investimento monstre per portarlo al Bernabeu.

Dovesse concretizzarsi la sua cessione, quindi, il PSG si fionderebbe su Cristiano, che nonostante l’età resta ancora inarrestabile in campo e una macchna perfetta da business fuori.

