Calciomercato Juventus, arriva dalla Premier | Richiesta di Ronaldo!

Cristiano Ronaldo ha dato indicazioni alla Juventus sull’acquisto di un centrocampista

Per com’è andato il calciomercato estivo, la Juventus non si è detta soddisfatta sul completamente della rosa e a gennaio tornerà a operare. L’obiettivo è quello di acquistare un centrocampista, in grado di alzare il livello qualitativo della rosa di Andrea Pirlo. In tal senso, Cristiano Ronaldo si è offerto di dare una mano ai dirigenti, indicando un suo ‘amico’ come rinforzo.

LEGGI ANCHE >>> Genoa-Inter, Marotta: “Presto per i bilanci. Hakimi? Spero che la UEFA…”

Juventus, Ronaldo chiede l’acquisto di Ruben Neves

Secondo quanto riferito da ‘donbalon.com‘, il calciatore che avrebbe chiesto Ronaldo a Paratici & Co. è Ruben Neves. Classe ’97, è un elemento imprescindibile del Wolverhampton e nel corso della sua carriera è stato protagonista di tanti gol da fuori area. Neves è assistito da Jorge Mendes, lo stesso procuratore di Ronaldo che ai Wolves ha preso in mano da tempo il controllo del mercato. L’offerta che la Juventus vorrebbe avanzare al club inglese è di circa 50 milioni di euro. La presenza di CR7 e la ‘regia’ di Mendes faciliterebbe l’operazione, in modo tale da permettere a Ruben Neves il salto di qualità definitivo in un club che disputa la Champions.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma, giocatore guarito dal Coronavirus | L’annuncio UFFICIALE

Napoli, UFFICIALE | Zielinski ed Elmas guariti dal Covid-19!