Calciomercato Juventus, addio Cristiano Ronaldo | Dichiarazione ‘bomba’

“L’avvento del Covid-19 ha spazzato via le certezze della Juventus”. Cristiano Ronaldo può dire addio alla fine di questa stagione

Il giornalista de ‘Il Sole 24 Ore’, Marco Bellinazzo, alimenta ulteriormente alcune voci di calciomercato che danno Cristiano Ronaldo sicuro partente alla fine di questa stagione. “L’avvento del Covid-19 ha spazzato via le certezze della Juventus – ha esordito a ‘Radio CRC’ – L’operazione CR7 stava portando dei benefici e il trend si sarebbe dovuto confermare anche nel 2020 e 2021, poi l’esplosione del virus ha cambiato tutto in negativo. Visto che il fuoriclasse portoghese costa ai bianconeri 80 milioni di euro l’anno, è possibile che nella quarta stagione venga studiata un’altra soluzione per contenere i costi in questo momento di crisi economica generale”.

Ronaldo potrebbe così salutare la Juve e l’Italia con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Proprio oggi è riemersa la candidatura del Paris Saint-Germain, fattosi vivo già l’estate scorsa. La società di Andrea Agnelli potrebbe lasciarlo partire per una cinquantina di milioni, considerato l’enorme risparmio lato monte-ingaggi. I 31 milioni netti che guadagna l’ex Real sono un ‘macigno’ che, pure a causa del coronavirus, sembrano essere diventati un peso insormontabile per ‘La Vecchia Signora’.

