Le parole di Andrea Pirlo alla vigilia di Juventus-Verona: il tecnico ha affrontato diversi temi, tra i quali le condizioni di Ronaldo

In casa Juventus è vigilia della sfida col Verona valevole per la quinta giornata di Serie A. Morata e compagni desiderosi di tornare alla vittoria dopo i due pareggi consecutivi contro Roma e Crotone. Andrea Pirlo parla in conferenza stampa a partire delle ore 14, diretta testuale qui su Calciomercato.it.

Momento: “Abbiamo ricominciato bene, c’è stato tempo di riposare dopo due gare ravvicinate. Chiellini a parte, sono tutti a disposizione”.

Cristiano Ronaldo: “Fino a ieri non ci sono state novità, aspettiamo i tamponi e, se ce ne saranno, le comunicheremo”.

Alex Sandro: “Sta recuperando, è ancora un po’ indietro. Lavoreremo durante la sosta per farlo recuperare pienamente”.

Dybala: “Domani sarà titolare, non c’è stato bisogno di pungolarlo. Aveva bisogno di allenarsi perchè ha avuto poco tempo per mettere benzina nelle gambe. A Kiev è sceso in campo ed è giusto che scenda in campo dall’inizio”.

Morata: “L’abbiamo scelto perchè è un giocatore che può darci tante soluzioni. Con Dybala può giocare, si conoscono bene e possono coesistere”.

De Ligt: “Sta bene, ma dobbiamo aspettare l’ok dell’ortopedico. Si sta allenando con cautela, è pronto fisicamente e mentalmente”.

Ancora su Ronaldo: “Se dovesse arrivare il tampone negativo domani non potrebbe giocare, servirebbe prima la visita d’idoneità”.

McKennie: “Oggi farà la visita e speriamo che domani potrà essere con noi in panchina”.

