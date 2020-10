Calciomercato Juventus, l’esonero di Zidane potrebbe rappresentare una buona notizia per i bianconeri, più vicini a un colpo in entrata

Situazione bollente in casa Real Madrid, con due sconfitte rovinose con Cadice e Shakhtar Donetsk e il Clasico con il Barcellona alle porte. La gara di oggi potrebbe essere decisiva per il prossimo futuro dei Blancos. La posizione di Zidane in panchina è in bilico e il francese potrebbe dire sì alla Juventus, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it. Ma non è l’unico motivo per cui l’addio del francese potrebbe essere una buona notizia per i bianconeri. Secondo ‘Don Balon’, infatti, Zidane rappresenta anche l’argine ad una cessione in casa Real che interessa molto alla Juve. Bianconeri sempre molto attivi su Isco, giocatore che rappresenterebbe un plus nello schieramento di Pirlo ed è sempre stato molto caldeggiato da Cristiano Ronaldo. Al contrario, Florentino Perez da tempo cerca di liberarsi dell’andaluso e con il contratto di quest’ultimo in scadenza nel 2022 non ci saranno ancora molte opportunità di monetizzare opportunamente dalla sua cessione. Zidane ha sempre creduto in Isco, ma senza il francese in panchina non ci sarebbero più motivi ostativi alla sua partenza. E una proposta della Juve, magari già a gennaio, sarebbe ben accolta dalle parti del Bernabeu.

