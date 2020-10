Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala in stallo: il retroscena

Calciomercato Juventus, ancora nulla di fatto per il rinnovo di Paulo Dybala: i tempi si allungano e spunta il retroscena

Domani sera, Juventus di nuovo in campo in campionato contro il Verona, per dare seguito ai progressi mostrati contro la Dinamo Kiev in Champions. Pirlo e soci a caccia dei tre punti per rispondere al mini tentativo di fuga del Milan, ancora niente Cristiano Ronaldo ma potrebbe esserci, finalmente, il ritorno da titolare di Paulo Dybala. Mezz’ora in campo circa in Ucraina per ritrovare confidenza col campo, la sua stagione inizia da ora. Con incognite notevoli, ancora, sul suo futuro.

Come anticipato qualche settimana fa da Calciomercato.it, è stato rinviato a inizio mese l’incontro previsto tra Paratici e Antun per il rinnovo di Dybala. Al momento, un incontro successivo non è stato ancora fissato. Il ‘Corriere dello Sport’ rivela che domenica ci sarebbe stato un contatto tra il dirigente bianconero e l’agente della ‘Joya’, ma senza arrivare a mettere in agenda un nuovo summit. I tempi si allungano, la fine della ‘bolla’ in casa bianconera potrebbe aiutare ma la questione rimane sul tavolo. Il contratto di Dybala scade nel 2022, arrivare al prossimo anno con il rinnovo ancora da definire potrebbe essere molto pericoloso. E le big europee incombono.

