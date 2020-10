Il Chelsea sembra intenzionato a fare sul serio per Paulo Dybala. Doppia offerta monstre alla Juventus e al giocatore: le cifre

Nonostante l’esordio stagionale in Champions League e il ‘caso’ Crotone ormai alle spalle, continuano a rincorrersi rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardanti il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino non ha ancora raggiunto un accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022. Come anticipato da Calciomercato.it, ad inizio mese è stato rinviato l’appuntamento tra la dirigenza bianconera e l’agente del numero 10, Jorge Antun, e non si registrano passi in avanti nella trattativa per il prolungamento. Contestualmente, negli ultimi giorni si è anche parlato del possibile interessamento del Chelsea di Lampard.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Napoli, ESCLUSIVO: Veron osservato speciale

Inter, DISASTRO Vidal: non è più quello della Juventus?

Watch this video on YouTube

Calciomercato Juventus, doppia offerta monstre del Chelsea per Dybala: le cifre

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, i ‘Blues’ starebbero preparando un’offerta tra gli 80 e i 100 milioni di euro per la ‘Joya’ e un ingaggio da oltre 10 milioni l’anno per il giocatore. Il club inglese continua a monitorare la situazione legata al rinnovo dell’argentino e punta a dare l’assalto al 26enne nella prossima estate. La Juve è avvertita. Si profilano mesi piuttosto caldi sul fronte Dybala. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Sarri rescinde con la Juventus e torna in panchina: i dettagli

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Derby con il Milan per un centrale: c’è l’appuntamento