Calciomercato Juventus, per il 2021 Paratici mette nuovamente nel mirino Aouar del Lione: il piano per arrivare al giocatore

Il processo di ringiovanimento avviato dalla Juventus nel corso dell’ultima sessione di mercato, è noto, non è che l’inizio. I bianconeri devono procedere ulteriormente a svecchiare la propria rosa, andando a caccia sempre di grande qualità unita alla componente anagrafica. Paratici ha già le idee piuttosto chiare per il 2021 e ‘Tuttosport’ ribadisce che il primo nome sulla lista del dirigente bianconero, confermato in sella alla gestione dell’area sportiva dopo l’assemblea degli azionisti, è quello di Houssem Aouar. Juve che aveva già provato a sferrare l’assalto nel corso della sessione estiva, senza però concretizzare l’offensiva. Ma i rapporti con il Lione e con Aulas, vulcanico presidente dei francesi, restano ottimi. La base può essere il prestito di De Sciglio, avvenuto in chiusura della lunga sessione estiva. Da lì, tra gennaio e giugno, si può lavorare su un incastro creativo, la cui riuscita dipenderà però anche dalla volontà dei giocatori. Da non dimenticare la presenza dell’Arsenal, che pure era stato piuttosto vicino all’acquisto di Aouar, arrivando a mettere sul piatto cifre importanti.

