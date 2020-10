Calciomercato Juventus, futuro Pogba: l’annuncio di Solskjaer

Il tecnico del Manchester United, Solskjaer, ha parlato del futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese continua ad essere accostato a Juve e Real Madrid

Il futuro di Paul Pogba tiene in apprensione i tifosi del Manchester United ma non Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico dei Red Devils – intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Newcastle – ha voluto gettare acqua sul fuoco in merito alle voci sul futuro del centrocampista francese, che continua ad essere accostato a Juventus e soprattutto Real Madrid: “Paul è un nostro giocatore – riporta ‘SkySports’ – Starà qui per altri due anni e sono sicuro che è concentrato per fare del suo meglio per noi. Vogliamo vedere il meglio di Paul e sono sicuro che nei prossimi due anni otterremo il meglio da lui”.

In Inghilterra sostengono che il Manchester United abbia già attivato l’opzione per il rinnovo fino al giugno 2022, una indiscrezione difatti confermata o meglio anticipata da Solskjaer quando dice che il francese “starà qui per altri due anni”, appunto fino al 2022.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, big alla finestra per Donnarumma: la situazione

Calciomercato Juventus, i giorni di Dybala | Infortunio, rinnovo e l’assalto della Premier