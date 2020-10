Calciomercato Milan, big alla finestra per Donnarumma: la situazione

Il Milan deve fare i conti con il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, che piace tantissimo in Europa, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021

I rumors attorno a Gigio Donnarumma continuano a rincorrersi. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non lascia alcuna certezza e le voci in merito al futuro di uno dei portieri più forti al mondo sono davvero tantissime.

I grandi club sono alla finestra per capire quale sarà la scelta dell’estremo difensore classe 1999 e del suo agente, Mino Raiola. Ieri vi abbiamo raccontato del pressing del Psg, oggi ancora dalla Spagna giunge notizia di un Chelsea che non avrebbe ancora mollato la presa su Donnarumma. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Milan, la scelta di Donnarumma e Raiola

Ad aver messo gli occhi su Gigio sono anche Juventus e Real ma la volontà del portierone è – come più volte detta – quella di continuare a vestire la maglia del Milan. Il volere di Donnarumma, alla fine, dunque, potrebbe risultare decisivo. La trattativa tra le parti non è ancora entrata nel vivo ma dalla società continua a filtrare ottimismo. Trattare con Raiola non è certo facile ma la presenza di Ibra a Milanello dimostra che nulla è impossibile. I rossoneri sono pronti ad un sacrificio economico, mettendo sul tavolo un’offerta di 7-8 milioni di euro netti a stagione. Cifre importante che potrebbero non bastare a convincere Raiola, che vorrebbe una clausola liberatoria, ad un prezzo contenuto, che permetta a Donnarumma di liberarsi in caso il progetto Milan non dovesse decollare.

