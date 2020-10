Il Milan potrebbe presto tornare alla carica per un obiettivo sulla trequarti. Dalla Spagna rilanciano il nome del francese Nabil Fekir

È iniziata nel migliore dei modi la stagione del Milan che dopo aver trattenuto tutti i gioielli nell’ultima finestra di mercato, è riuscito anche a puntellare la propria rosa avviando col piede giusto l’annata tra Europa League e campionato. Da Romagnoli a Zlatan Ibrahimovic, passando per Theo Hernández, Ante Rebic e Donnarumma, la dirigenza rossonera non ha perso alcun pilastro della passata stagione andando a rinforzare l’organico con innesti come Brahim Diaz, Dalot e Tonali. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Stando a quanto riferito da ‘Don Balon’, il Milan potrebbe però tornare alla carica anche nel mercato invernale rimettendo nel mirino il fantasista del Betis, Nabil Fekir. I rossoneri hanno già provato a prelevarlo senza successo ai tempi del Lione ed ora potrebbero riprovarci strappandolo anche alla concorrenza di Zidane che lo vorrebbe al Real Madrid. Prezzo fissato sui 60 milioni di euro.

