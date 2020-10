Il Barcellona ha messo sul mercato Dembele, nei desideri della Juventus. Gli spagnoli pensano a Thauvin, che piace al Milan, per sostituire l’ex Borussia Dortmund

Sembra volgere al capolinea l’avventura di Ousmane Dembele al Barcellona. L’attaccante francese non rientra nei piani di Koeman e del club blaugrana, con l’ex Borussia Dortmund che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022. Da qui la necessità del Barça di trovare un acquirente per cederlo a gennaio o la prossima estate e non perderlo così a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Thauvin al Barcellona libera Dembele

La Juventus di Cristiano Ronaldo è vigile sulla situazione e visti gli ottimi rapporti e gli ultimi affari con il Barcellona potrebbe ritentare un nuovo assalto per portare nei prossimi mesi Dembele a Torino. Il classe ’96 piace anche in Premier League con il Manchester United che può tornare sotto, oltre agli interessamenti di Arsenal e Liverpool. E il Barcellona – stando al portale ‘Don Balon’ – avrebbe già trovato il sostituto di Dembele: si tratterebbe di Florian Thauvin, che arriverebbe da svincolato la prossima estate vista la volontà di non rinnovare il contratto con il Marsiglia. Il jolly offensivo era stato proposto nelle scorse settimane al Milan, che starebbe valutando gli scenari per arrivare al giocatore. Thauvin piace inoltre a Siviglia e Leeds, ma l’offerta del Barça sarebbe la più allettante per il 27enne attaccante preferendola anche al corteggiamento del ‘Diavolo’.

