Dalla Spagna arriva la notizia sullo sprint Juventus per Dembele: bianconeri favoriti nella corsa all’attaccante del Barcellona

La Juventus è la squadra favorita per mettere a segno il colpo Dembele già a gennaio. Come si legge su ‘todofichajes.com’, il Barcellona non avrebbe cambiato idea sull’attaccante francese. Dopo aver provato a cederlo già in estate, senza successo, l’ex Borussia Dortmund non convince Koeman e a gennaio il suo addio sarà la priorità per i dirigenti blaugrana. La società ha già dato mandato agli agenti del calciatore di trovargli una nuova sistemazione.

Destino già segnato e nel quale potrebbe esserci la società bianconera. Lo stesso portale, infatti, considera la Juventus la grande favorita all’acquisto di Dembele nella sessione invernale di calciomercato. Un affare che potrebbe essere ostacolato soltanto dal Borussia Dortmund. Nel caso in cui Sancho dovesse trasferirsi al Manchester United, infatti, i tedeschi potrebbero provare a riportare in Bundesliga il 23enne attaccante.