Il Siviglia di Monchi guarda al mercato dei futuri parametri zero per rafforzare la squadra. Diversi intrecci con i club italiani. La situazione

Il Siviglia guarda in Italia per rafforzare la propria squadra. Il Direttore sportivo degli andalusi, Monchi, conosce molto bene la Serie A e in vista della prossima stagione ha messo nel mirino Arkadiusz Milik. A riportarlo è Sport.es, che presenta la lista della spesa dell’ex dirigente della Roma. L’attaccante del Napoli, che dal primo febbraio, sarà libero di firmare il contratto con la sua nuova squadra, piace davvero tanto. Milik potrebbe rimanere in Italia con Roma e Juventus sempre interessate al giocatore.

Nella lista di Monchi ci sono poi anche Maxime Lopez e Florian Thauvin. Il primo ha già lasciato il Marsiglia, direzione Sassuolo dove può continuare a crescere; il secondo è sul taccuino del Milan, che vuole provare a mettere a segno il colpo a parametro zero. Per i rossoneri ci sarà dunque da battere la concorrenza del Siviglia.

