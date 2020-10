Calciomercato Milan, colpo Thauvin: la posizione del Marsiglia

Florian Thauvin è uno dei calciatori, in scadenza di contratto nel 2021, finito nel mirino del Milan di Maldini e Massara. Le ultime dalla Francia

La lista dei calciatori che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno è davvero ricca di nomi di qualità. I club – anche per via della crisi economica dovuta al coronavirus – proveranno ad attingervi per risparmiare sul costo del cartellino.

Tra i profili più interessante c’è certamente Florian Thauvin. L’attaccante del Marsiglia – al momento – non pare avere intenzione di rinnovare il proprio accordo con i francesi e dal primo febbraio sarà libero di firmare, per il primo luglio 2021, con la sua nuova squadra.

L’esterno classe 1993 è da tempo finito nel mirino delle squadre italiane. Il suo nome è stato accostato a Inter, Roma, Atalanta e soprattutto Milan. I rossoneri, avrebbero potuto portarlo in Serie A, nei giorni scorsi, per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi, però, ha preferito aspettare.

Il Milan vorrebbe mettere a segno il colpo a parametro zero. Idea questa, che ovviamente, non piace per nulla al Marsiglia. L’OM – come riporta ‘La Provence’ – si sarebbe attivato per cercare in tutti i modi di riuscire a far firmare il rinnovo al giocatore. Ci starebbe lavorando Pablo Longoria, che da luglio è il nuovo Chief Football Officer del club. Il Milan resta in attesa di capire se l’affondo francese andrà a buon fine.

