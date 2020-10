Calciomercato, top player a zero | Super ‘occasione’ per Juventus e Milan

Juventus e Milan, un super big del Real Madrid ‘occasione’ a costo zero. Tutti i dettagli

A costo zero, via Real Madrid. Parliamo di una grande ‘occasione’ di calciomercato, Luka Modric. Il campione croato è in scadenza nel giugno 2021 e, a detta di ‘Don Balon’, difficilmente prolungherà. Non perché abbia voglia di cambiare aria, anzi, ma perché Florentino Perez non è a quanto pare disposto ad esaudire le sue richieste. Il 35enne di Zadar, nel mirino dell’Inter nell’estate 2018, vuole due anni di contratto, mentre il numero uno delle ‘Merengues’ non è andato oltre e probabilmente non andrà oltre un prolungamento annuale, fino al giugno 2022.

Modric ‘gratis’, commissioni escluse, sarebbe un super colpo nonostante parliamo di un calciatore in età avanzata. A lui potrebbero pensarci Juventus e Milan: i bianconeri per alzare il tasso tecnico della mediana, lontano da quello (altissimo) di diverse stagioni fa, i rossoneri anche per aggiungere esperienza a una squadra che per certi versi ne ha poca. Soprattutto per il club di Elliott, l’ostacolo potrebbe però essere lo stipendio: in Spagna Modric guadagna circa 10,5 milioni, alla Juve o proprio al Milan ne chiederebbe almeno 6.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo a Spadafora: “E’ una bugia!” | Il ministro controreplica