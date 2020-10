Le attenzioni della Juventus su Gravenberch, gioiellino dell’Ajax assistito da Raiola. Duello con il Barcellona in vista

C’è anche Ryan Gravenberch nei pensieri della Juventus. Il talento 18enne dell’Ajax è seguito da tempi non sospetti dai bianconeri, pronti a tornare seriamente alla circa considerando le difficoltà per arrivare a Pogba e Camavinga, altri profili (decisamente più costosi) al vaglio nel ruolo nell’agenda del CFO Paratici e soci per rinforzare la mediana di Pirlo.

Juventus, Gravenberch nel mirino: ostacolo Barcellona

Per il gioiellino in forza all’Ajax si prospetta però un duello con il Barcellona, che può puntare sulla carta Koeman come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’. Il tecnico stravede per il connazionale e vorrebbe portarlo alle proprie dipendenze in Catalogna. La Juve invece punterebbe sul solido rapporto con Raiola, agente del giovane giocatore, sperando di bissare il colpo de Ligt per portare così un altro olandese dal futuro luminoso a Torino. Occhio anche al terzo incomodo rappresentato dal PSG e dall’estimatore Leonardo. Attualmente sotto contratto fino al 2023, Gravenberch viene valutato 20-25 milioni di euro dai ‘Lancieri’.

