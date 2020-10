Calciomercato Juventus, futuro Paratici | Parla il ds bianconero

Prima della sfida fra Juventus e Crotone, ha parlato Fabio Paratici: “Un privilegio lavorare per questo club per undici anni”

Uno dei temi che hanno tenuto banco più a lungo nel mercato che si è appena concluso è il futuro di Fabio Paratici. Il CFO bianconero è sembrato essere lontano da Torino, con la Roma in pressing, ma Andrea Agnelli lo ha confermato alla Juventus. Paratici ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’: “Ho avuto l’onore ed il privilegio di lavorare per questo club per 11 anni e ringrazio il presidente per le parole spese. Se arriverà il momento di lasciare la Juventus lo saprò sicuramente prima io”. Il CFO della Juventus ha parlato anche della gara annullata contro il Napoli: “Noi eravamo presenti per giocare, ci sono delle regole e dei protocolli da seguire e noi ci atteniamo a quelli. Aspettiamo la decisione del giudice sportivo. Noi eravamo in bolla fino a ieri, siamo venuti qui a Crotone, giochiamo e poi rientriamo in bolla”.

Infine, una battuta di Paratici anche su Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi: “È sempre positivo e sorridente”

