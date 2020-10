Calciomercato Spezia, UFFICIALE: ritorno in attacco per Italiano

Lo Spezia ha annunciato ufficialmente il ritorno di M’Bala Nzola in attacco: il giocatore, svincolato, ha firmato un triennale

Dopo l’emozionante e storico impatto con la Serie A, lo Spezia ha trovato anche la sua prima vittoria nella massima divisione italiana. Male, invece, nell’ultima gara contro il Milan: oltre alla sconfitta, è arrivato anche l’infortunio di Galabinov. Il club ligure si è mosso immediatamente per dare un’alternativa a Vincenzo Italiano: è ufficiale, infatti, il ritorno di M’Bala Nzola. Come anticipato da ‘Calciomercato.it‘, l’attaccante classe ’96 ritorna in maglia bianca dopo essere stato fra i protagonisti della promozione in Serie A nella scorsa stagione. Nzola ha firmato un triennale con le ‘Aquile’.

