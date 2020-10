Napoli, visita degli ispettori della Procura Federale

Gli uomini della Federcalcio hanno ispezionato il centro tecnico di Castelvolturno. Non ci sono riscontri su visite a Juventus e Genoa

Nella giornata di oggi, il Napoli ha ricevuto la visita degli ispettori federali della Procura della Figc. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, è stata una visita che ha constatato e verificato come in “bolla” del gruppo-squadra azzurro stia procedendo secondo nel modo corretto. Il gruppo risultato negativo ai tamponi sta vivendo l’isolamento fiduciario allo stesso domicilio nel comune di Castel Volturno per poter proseguire gli allenamenti. Dopo gli allenamenti, tutti in camere singole e momenti collettivi (con distanziamento sociale) per pranzo e cena.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Juventus-Napoli: il caso finisce in Parlamento

Non si hanno, al momento, riscontri di visite effettuate dagli ispettori federali nei centri di Juventus e Genoa, le altre due squadre sottoposte ad isolamento fiduciario. Si attendono riscontri nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Ricciardi: “Il campionato potrebbe non finire. Calcio a rischio”