Serie A, Ricciardi: “Il campionato potrebbe non finire. Calcio a rischio”

Walter Ricciardi, Consulente del Ministro della Salute è intervenuto in merito alla situazione attuale in cui versa il calcio italiano

Si fa sempre più calda la situazione relativa al calcio italiano e al Covid dopo quanto avvenuto lo scorso fine settimana con Juventus-Napoli. In questo senso a ‘Radio Punto Nuovo’ è intervenuto Walter Ricciardi, Consulente del Ministro della Salute proprio per tracciare il quadro: “Credo che vada rivisito il protocollo del calcio: fu approvato a maggio, con la circolazione del virus limitata all’epoca. Quello era stato un protocollo elaborato dalla FIGC ed approvato dal CTS che ha consentito di chiudere il campionato. In questo momento il virus circola in modo talmente forte che non può che prevedere una rivisitazione del protocollo. Ha fatto bene le Asl di Napoli a tutelare la salute pubblica, evitando che ci siano persone che dalla Campania potessero far circolare il virus. Da quello che letto, le Asl di Napoli hanno evitato il focolaio epidemico. Il rischio di contagio è alto. Le Asl interverranno ogni volta che c’è stato un positivo disponendo che un soggetto potenzialmente infetto deve andare in quarantena fiduciaria, seguendo il dettato costituzionale ed anche civili e penali”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, il calcio è a rischio: parla Ricciardi

Ricciardi prosegue sui calciatori della Juventus andati all’estero: “Chi viola le disposizioni delle Asl ed anche di legge incorre in sanzioni civili e penali”. Sulla fine del campionato: “Con l’attuale protocollo, il campionato può non finire, visto che le Asl saranno costantemente chiamate ad intervenire. Il calcio deve porsi l’interrogativo se può continuare: se non risolviamo il problema sanitario non possiamo pensare di tenere aperto il calcio a queste condizioni. Anche il calcio è un settore produttivo importante: ma dobbiamo privilegiare le industrie e le scuole. Il calcio è a rischio come tutte le attività che facilitano la circolazione del virus non vivendo in una bolla. Negli Usa è possibile far disputare gli sport di contatto solo se in bolla: potrebbe essere necessario fare lo stesso anche per il calcio”.

