Serie A, lo Spezia fa la storia: eroe Galabinov, Udinese ko 2-0

Lo Spezia trova i primi storici punti in Serie A: l’eroe del giorno è Galabinov, che stende a domicilio l’Udinese

Lo Spezia fa la storia. Contro l’Udinese, nel recupero della prima giornata di campionato, la squadra di Vincenzo Italiano conquista i primi punti della sua storia in Serie A. Alla ‘Dacia Arena’ arriva addirittura una vittoria dopo i 4 gol subiti all’esordio dal Sassuolo. L’eroe del giorno per i liguri è Andrey Galabinov, che al 29′ firma il gol di testa che manda avanti la squadra ospite. Lo Spezia resta poi anche in 10 uomini per l’espulsione di Terzi al 65′, ma tiene botta e nel recupero trova anche il 2-0. Ancora Galabinov: tre gol in due partite.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli, Inter, Milan e Verona 6 punti; Sassuolo e Juventus 4; Atalanta*, Lazio*, Benevento, Bologna, Fiorentina, Spezia e Genoa 3; Cagliari e Roma 1; Udinese, Torino, Sampdoria, Crotone e Parma 0

*una partita in meno