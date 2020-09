Spezia, ESCLUSIVO: accordo con Nzola e trattativa col Trapani

Spezia al lavoro per il ritorno dell’attaccante francese, tra i protagonisti della storica promozione in Serie A

Lo Spezia è uno dei club più attivi sul mercato. Per l’attacco, il club ligure è al lavoro anche per riconsegnare a Italiano M’Bala Nzola. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, con il classe ’96 francese, tra i protagonisti della storica promozione in Serie A, è stato già raggiunto un accordo di massima sul contratto. Partita pure la trattativa con il Trapani, che punta alla cessione a titolo definitivo per 1 milione di euro, mentre lo Spezia preferirebbe la formula del prestito con diritto. Una intesa tra le due società è tutt’altro che impossibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ESCLUSIVO: lo Spezia lavora ad un altro colpo dall’Olanda