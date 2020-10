Calciomercato Roma, dalla Spagna: fatta per Borja Mayoral

Roma a caccia di un rinforzo in attacco: nel mirino Jovic e Borja Mayoral, entrambi del Real Madrid. Lo spagnolo sarebbe molto vicino

A caccia di una punta, di un ricambio per Edin Dzeko. La Roma studia il colpo per l’attacco in queste ultime ore di mercato. Il sogno si chiama Luka Jovic, serbo del Real Madrid arrivato nella capitale spagnola la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte. L’altro nome nel mirino è quello di Borja Mayoral, anche lui di proprietà dei ‘Blancos’. Come riferito da Calciomercato.it, il club iberico fa muro per il serbo e la pista che porta allo spagnolo, con cui la Roma ha già l’accordo, sembra prendere quota.

Dalla Spagna addirittura sottolineano che l’affare sia ormai chiuso. Secondo la giornalista Arancha Rodriguez (‘Cadena Cope’), l’attaccante iberico si trasferirà in giallorosso in prestito con diritto di riscatto. La permanenza di Jovic sbloccherebbe infatti la cessione dell’ex Levante, come anticipato dalla nostra redazione. Le prossime ore potrebbero davvero essere decisive.

