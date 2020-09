Sanchez, numero due del Real Madrid, è stato in Italia per parlare con Roma e Milan riguardo gli affari in ballo Borja Mayoral e Jovic

Potrebbe essere vicina la cessione di uno dei due attaccanti del Real Madrid. Jovic o Borja Mayoral, su di loro Milan e Roma e, secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV’, José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, sarebbe stato in Italia per parlare con entrambe le società e provare a piazzare uno dei due attaccanti in uscita.

Tuttavia, come anticipato dalla nostra redazione, dalla Spagna arrivano conferme su Jovic come maggiore indiziato a lasciare la camiseta del Real, anche perché Zidane preferirebbe puntare su Borja Mayoral, di ritorno dal Levante. Il tecnico francese avrebbe anche dato al giocatore serbo l’ultima chance da titolare nella gara vinta col Betis, ma senza ricevere indicazioni concrete per una permanenza.

