Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it: il Milan ed il Bodø/Glimt stanno chiudendo l’affare Hauge in queste ore

Dopo l’infortunio di Rebic, i rossoneri hanno dato un’accelerata sul mercato per portare un nuovo elemento offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Come anticipato oggi da ‘Calciomercato.it’, il Milan ha incontrato gli agenti di Hauge nel capoluogo lombardo e ha trovato un accordo di massima con il giocatore. Secondo quanto raccolto dalle nostre fonti, poi, il club meneghino avrebbe raggiunto l’intesa anche con il Bodø/Glimt, anche se al momento si tratterebbe solamente di un accordo verbale. In particolare, Frederic Massara è stato particolarmente deciso nel chiudere l’operazione in tempi brevi.

I rossoneri sono in attesa dei documenti controfirmati dai dirigenti norvegesi, poi, Jens Petter Hauge sarà un nuovo giocatore del Milan. Pioli potrebbe avere a disposizione l’esterno d’attacco classe ’99 già nei prossimi giorni.

