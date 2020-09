Serie A, caso Genoa | Dg Ricciardella: “Sull’aereo per Napoli tutti negativi”

Il dg Ricciardella ha parlato dell’emergenza Covid-19 del Genoa: “Partita col Torino? Ci aspettiamo una decisione coerente della Federazione”

Dopo il focolaio esploso all’interno del club ligure, con 14 positivi al Covid-19, il direttore generale del Genoa ha parlato della situazione attuale e del prossimo turno di Serie A. Flavio Ricciardella, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha voluto fare chiarezza sulla partita di domenica contro il Napoli: “Posso dire con certezza che tutte le persone salite sull’aereo per Napoli erano negative. Abbiamo rispettato quello che ci ha detto di fare l’ASL e siamo partiti nel mattino proprio per avere la certezza di essere tutti negativi”. Nella giornata di oggi, comunque, verranno effettuati i tamponi ai giocatori del Napoli.

LEGGI ANCHE >>>VIDEO CM.IT – Covid, allarme Genoa: anche Juventus-Napoli a rischio?

Il dg del ‘Grifone’ ha voluto anche rassicurare tutti riguardo allo stato di salute dei tesserati rossoblù: “La maggior parte dei giocatori sono asintomatici, solamente due hanno sintomi leggeri. Non sono un medico e non posso dirle nulla sul numero dei contagiati, è la prima volta che ci troviamo di fronte a casi di contagio”. Il Genoa oggi non si sta allenando, seguendo le disposizioni dell’ASL e, per questo, la gara con il Torino sembra essere a serio rischio. Il dg Ricciardella chiede comprensione alla Federazione: “Abbiamo avvisato la Lega e la Federazione immediatamente, non abbiamo richiesto la sospensione della gara, ma ci aspettiamo una decisione coerente con la situazione attuale. Noi oggi non possiamo allenarci e, probabilmente, non potremo farlo nemmeno nei prossimi giorni. Il via libera per gli allenamenti lo aspettiamo dall’ASL e domani mattina faremo nuovi tamponi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, domani visite mediche per Pereira e Muriqi | Ultime CM.IT

Inter, Braida non ha dubbi: “L’obiettivo è lo Scudetto!”

Juventus, problemi sull’affare Han | Violate norme ONU