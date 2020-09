Napoli, preoccupazione post-Genoa | In mattinata i tamponi alla squadra

Il Napoli in tarda mattinata, prima dell’allenamento odierno, sottoporrà tutta la squadra ai tamponi dopo i 14 casi del Genoa

Il Napoli oggi si raduna dopo il giorno di riposo post-Genoa. Da ieri sera c’è ansia nel gruppo-squadra azzurro per la notizia dei 14 positivi nel Genoa, di cui 11 calciatori (9 che erano al San Paolo oltre Perin e Schone emersi nei controlli precedenti) e 3 dello staff. Tra questi non c’e’ Masiello che nel finale di gara ha avuto un diverbio con Osimhen. In tarda mattinata il Napoli si sottoporrà al tampone prima dell’allenamento previsto nel primo pomeriggio. L’avrebbe fatto anche senza il focolaio emerso in casa Genoa ma ovviamente ora il livello d’attenzione e preoccupazione e’ molto più alto.

