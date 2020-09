Calciomercato Napoli, dalla Premier offerta per Maksimovic

Nikola Maksimovic potrebbe lasciare il Napoli: offerta dalla Premier League che potrebbe convincere club e difensore

Con il Manchester City che ha virato su Dias e il Psg che al momento non ha presentato l’offerta giusta, Kalidou Koulibaly sembra destinato a restare a Napoli. Una permanenza un po’ a sorpresa, considerate le premesse di inizio calciomercato. La crisi economica dovuta al Covid ha reso però difficile anche per club importanti accontentare le richieste di De Laurentiis.

Per un Koulibaly che (al momento) resta, un Maksimovic che potrebbe andare via: le difficoltà per il rinnovo aprono la strada all’addio e dall’Inghilterra giunge l’interesse del West Ham. Come riferito da ‘Sky Sport’, infatti, il club londinese si sarebbe fatto avanti per il centrale serbo. L’offerta degli ‘Hammers’ potrebbe convincere sia il difensore che il Napoli e mandare in porto l’affare. Ovviamente, l’eventuale cessione di Maksimovic renderebbe ancora più complicata quella di Koulibaly, anche se davanti alla famosa offerta giusta anche l’addio del senegalese diventerebbe realtà.