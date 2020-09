L’Inter si è rinforzata in questa sessione di mercato per ridurre il gap dalla Juventus e puntare alla conquista dello Scudetto: il parere di Braida

La vittoria contro la Fiorentina, ottenuta con molte difficoltà, ha dato vigore all’Inter di Antonio Conte. I nuovi arrivati Hakimi e Vidal si sono rivelati decisivi, così come Sanchez. E la squadra nerazzurra, visti i rinforzi, non si può più nascondere. Ne è sicuro Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan e del Barcellona: “In questo momento, per l’Inter l’obiettivo è lo Scudetto – le sue parole a ‘Tiki Taka’ – La scelta di Arturo Vidal, e non di Sandro Tonali va proprio in questa direzione. Il cileno dà garanzie di un certo tipo che, in questo momento, Tonali non poteva dare. È evidente che Conte, nella sua testa, pensa che quest’anno deve vincere lo Scudetto“. E su un suo possibile ritorno in rossonero, Braida è sibillino: “Il Milan è il Milan“.

