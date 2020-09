Calciomercato Torino: tutti i nomi per l’attacco. Ultime CM.IT

Si allunga la lista del ds Vagnati. Il Torino guarda in Italia e all’estero

Non solo Milik, come anticipato da Calciomercato.it: il Tottenham ha preso informazioni anche su Belotti. L’attaccante del Torino si sta guardando intorno, con il presidente Cairo pronto a valutare offerte sui 40-50 milioni di euro in questa sessione di calciomercato. La situazione è quindi ancora magmatica, pertanto le attenzioni del ds Vagnati sono rivolte anche agli obiettivi per l’attacco. La lista è molto lunga ed abbraccia profili di tutte le età, in Italia e all’estero. Eccoli: Petagna, Vlahovic, LLorente, Defrel e Kalinic.

