Calciomercato, Suarez all’Atletico: accordo col Barcellona

Il vertice fra l’entourage di Suarez e Bartomeu si è concluso in maniera positiva: l’uruguaiano può passare all’Atletico Madrid

È stata una giornata piuttosto intensa per Luis Suarez. Oltre all’indagine aperta dalla Procura di Perugia sulle presunte irregolarità del suo esame di italiano, presso l’Università di Perugia, oggi potrebbe essersi deciso il suo futuro. Come rivelato da ‘AS’, infatti, l’entourage del ‘Pistolero’ e Bartomeu avrebbero trovato un’intesa per la sua uscita. Suarez potrà accordarsi con l’Atletico Madrid, che non dovrà pagare niente per il trasferimento dell’attaccante, se non dei bonus legati a prestazioni sportive.

Dopo essere stato accostato alla Juventus per settimane, quindi, il futuro di Suarez con molta probabilità sarà ancora nella Liga. Questa volta, però, l’uruguaiano vestirà la maglia dell’Atletico Madrid. Il ‘Pistolero’ prenderà proprio il posto di Alvaro Morata, annunciato ufficialmente dalla Juventus: intrecci del destino, che lo spingono sempre di più verso Simeone.

