Benevento, per Inzaghi c’è Iago Falque: le ULTIME di CM.IT

Affare in dirittura d’arrivo tra Benevento e Torino: il club sannita è pronto a mettere a disposizione di Pippo Inzaghi Iago Falque. Marco Giampaolo ha dato il suo benestare al trasferimento dell’attaccante spagnolo. Dopo l’esperienza al Genoa nella seconda parte della scorsa stagione, per il 30enne è in arrivo un’altra avventura: come raccolto da Calciomercato.it, è vicina alla conclusione la trattativa per il suo trasferimento in maglia giallorossa con la formula del prestito.