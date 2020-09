Calciomercato Juventus, cessione più vicina | Novità su Chiesa!

Cessione di Douglas Costa più vicina per il calciomercato Juventus, ma ci sono novità anche su Chiesa

Higuain, svanito Dzeko, il bomber tanto cercato in questa sessione di Morata. Douglas Costa, per il quale sarebbe più vicina la destinazione inglese: Via vai nell’attacco della Juventus . Salutato, svanito, il bomber tanto cercato in questa sessione di mercato sarà con ogni probabilità Alvaro Atterrato ieri sera a Torino , oggi sosterrà le visite mediche prima della firma. Intanto, in uscita continua a esserci, per il quale sarebbe più vicina la destinazione inglese: clicca qui per nuovi dettagli.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Wolverhampton: le ultime

Douglas Costa, riporta ‘Tuttosport’, è più vicino all’Inghilterra grazie al lavoro del super agente Jorge Mendes, che sta cercando di portarlo al Wolverhampton. La trattativa starebbe avanzando in maniera spedita. La prima scelta per le corsie offensive ormai da anni è Federico Chiesa della Fiorentina, per il quale proseguirebbero i contatti tramite intermediari. Una formula creativa per assecondare Commisso (che chiede almeno 50 milioni) sarebbe il prestito con futuro riscatto sulla scia dell’affare Morata. Gli altri nomi graditi restano Carrasco ed El Shaarawy.

