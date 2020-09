Juventus, la Serie A celebra Dybala. L’argentino punta la Roma

Paulo Dybala, premiato dalla Lega Serie A come miglior giocatore della passata stagione, spinge per il suo ritorno in campo dopo il lungo infortunio

Paulo Dybala non è sceso in campo nel match tra Juventus e Sampdoria, ma un momento della serata è stato dedicato anche a lui. L’argentino ha ricevuto il premio come miglior giocatore dello scorso campionato dalla Lega Serie A, che oggi lo ha omaggiato sui suoi profili social con una clip celebrativa.

Per l’attaccante una soddisfazione alla quale farà seguito la gioia del ritorno in campo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, la Joya si sente in gran forma, ha smaltito i suoi problemi fisici e spera di essere a disposizione già per la sfida alla Roma in programma domenica sera.

Dybala scalpita: la sua ultima apparizione risale alla brutta notte dell’eliminazione in Champions League contro il Lione. Una serata da dimenticare per il risultato e per l’infortunio che lo obbligò ad essere sostituto pochi minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco.

