La Sampdoria fa uno scatto per Candreva, Genoa superato; le ultime sulla cessione del calciomercato Inter

Derby di Genova per Antonio Candreva. L’esterno offensivo classe 1987 nei giorni scorsi è entrato prepotentemente nel mirino del Genoa, che sembrava pronto a chiudere l’affare in tempi brevi. Tuttavia, riporta il ‘Corriere dello Sport’, nelle ultime ore la Sampdoria sarebbe addirittura balzata in avanti, anche con la forza di un contratto pluriennale. Le prossime ore potrebbero dunque essere decisive per il futuro di Candreva, autore di 9 assist e 7 gol nell’ultima stagione disputata. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Calciomercato Inter, Genoa e Sampdoria su Candreva: le ultime

La cessione dell’italiano potrebbe liberare un posto nella rosa di Conte favorendo l’ingresso di Vidal, che ormai da giorni attende con ansia di viaggiare verso Milano. Sono momenti importanti, tra entrate e uscite, per la dirigenza interista.

