Vidal infastidito per l’attesa della firma col calciomercato Inter, spunta il retroscena sul cileno

Arturo Vidal vuole l’Inter ma è stanco di aspettare. Da settimane, ormai, il cileno ha trovato l’accordo per la firma coi nerazzurri, i quali hanno perso tempo per convincere anche il Barcellona, ora disposto a cederlo per un indennizzo economico minimo. Nonostante l’ok di giocatore e club, però, Marotta e Ausilio hanno il compito di sfoltire la rosa prima di acquistare il centrocampista che firmerà un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione. Giungono così novità e retroscena su Vidal: clicca qui per ulteriori dettagli.

Calciomercato Inter, sorpresa Vidal: è infastidito

La situazione di stallo, se da un lato non preoccupa l’Inter, dall’altro lato, riporta ‘Tuttosport’, starebbe iniziando a infastidire Vidal che ieri mattina, dopo aver svolto un riscaldamento casalingo con il preparatore personale Juan Ramirez, ha raggiunto la Ciutat Exportiva del Barcellona per allenarsi insieme ai compagni. Vidal aveva già salutato i colleghi catalani nei giorni scorsi, ma ieri è rientrato proprio a causa dei ritardi con l’Inter, impegnata nelle cessioni di Godin e Candreva tra gli altri.

