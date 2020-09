VIDEO CM.IT | Inter, Pinamonti dopo le visite: “Ecco il mio obiettivo”

Le dichiarazioni di Pinamonti al termine delle visite mediche al CONI

Sono appena terminate le visite di idoneità per Andrea Pinamonti, che si appresta a fare ritorno all’Inter. Intercettato all’uscita del CONI, l’attaccante classe 1999 ha dichiarato anche al microfono di Calciomercato.it: “Ho finito le visite, sono andate bene, adesso penso solo al campo. Ritorno all’Inter? Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo e migliorarmi. Bisognerà vedere e parlarne con la società e il mister. Oggi non mi alleno, la squadra so che si è allenata al mattino. Devo vedere quale sarà il programma e in teoria si inizia domani. Se ho parlato con Conte? Non ho avuto la possibilità ancora. Sono arrivato questa mattina da Genova, ho fatto tutto velocemente, è stata una giornata impegnativa”.

Dall’inviato Giorgio Musso

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, Milik ha detto sì | Ora incontro col Napoli: ultime CM.IT

Calciomercato Roma, Juventus in pressing per Dzeko | Le ULTIME di CM.IT